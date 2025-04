Rússia tem complexa rede para "manipulação e interferência" na Europa

As campanhas de desinformação da Rússia são um complexo sistema "onde as vozes pró-Kremlin mais altas são apenas um ponta visível, apoiada por um vasto e oculto sistema", revelou a organização EUvsDisinfo.

De acordo com uma investigação, "as operações de manipulação e interferência de informações estrangeiras (FIMI) da Rússia dependem de uma arquitetura grande, bem financiada e construída para esse fim, composta de partes visíveis e obscuras".

Na ponta do "iceberg" da FIMI estão os canais mais abertos e transparentes sobre as suas conexões com o Kremlin os canais oficiais do Estado, incluindo o governo russo, as suas instituições e representantes que refletem a voz oficial da Rússia e os seus valores.

"Ao longo dos anos, o Kremlin e autoridades como o ministro das Relações Exteriores ou o chefe da agência de espionagem da Rússia estiveram entre as vozes mais proeminentes da desinformação", acrescentando que em muitos casos estes foram os responsáveis por amplificar informações falsas.