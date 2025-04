Sánchez anuncia 14.100 milhões para proteger Espanha das tarifas de Trump

O Presidente do Governo, Pedro Sánchez, anunciou esta quinta-feira um plano para responder ao impacto das tarifas de Trump , num valor superior a 14 mil milhões de euros, e promete usar toda a força do Estado para proteger a economia espanhola .

O principal objetivo do Governo espanhol é proteger as empresas e o emprego, estando, por isso, prevista a abertura de uma mesa de diálogo social com patrões e sindicatos.

Pedro Sánchez adiantou ainda que 5.000 milhões de euros do Plano de Recuperação, Transformação e Resiliência vão ser canalizados para as indústrias e empresas cuja atividade possa ser reduzida pelo “choque tarifário”, para que possam transformar e reorientar as suas capacidades produtivas para novos setores com elevada procura.

O pacote contempla também uma rubrica de 2.000 milhões de euros em seguro de crédito e cobertura de risco de exportação, 500 milhões de euros para a internacionalização de pequenas e médias empresas, e um plano específico do ICEX para ajudar os setores afetados pelo novo cenário comercial a fortalecer sua posição nos Estados Unidos.