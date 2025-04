Tarifas de Trump. Fitch prevê recessão económica em muitos países

A agência de notação financeira Fitch Ratings alertou que muitos países deverão cair em recessão económica após o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a imposição de "tarifas recíprocas" sobre todas as importações.

O chefe de análise económica da Fitch nos EUA disse em comunicado na quarta-feira que as tarifas do país sobre todas as importações ronda agora os 22%, face aos 2,5% de 2024.

Esta taxa, observou Olu Sonola, foi vista pela última vez por volta de 1910.

"Isto muda as regras do jogo, não apenas para a economia dos EUA, mas para a economia global. Muitos países provavelmente acabarão em recessão", especialmente se as tarifas se mantiverem em vigor durante um longo período, enfatizou o analista.

Também o conselho editorial do jornal norte-americano The Wall Street Journal declarou que uma possível retaliação por parte dos países afetados pelas tarifas poderia levar a "uma contração do comércio global e a uma recessão ou pior".