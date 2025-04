Bolívia: Pelo menos seis mortos em confronto entre grupos rivais de mineiros de ouro

Pelo menos seis pessoas morreram devido a uma explosão causada por dinamite, num confronto entre grupos rivais de mineiros de ouro no noroeste da Bolívia, informou a polícia.

Uma forte explosão ocorreu na madrugada de quinta-feira, num edifício de três andares que albergava equipamentos e máquinas de mineração de ouro, no acampamento mineiro de Yani.

A explosão aconteceu enquanto dois grupos rivais de mineração estavam a disputar o acesso a uma mina de ouro, disse um polícia local.

"Continuamos com os esforços de resgate", acrescentou o coronel Gunther Agudo.

A explosão aconteceu numa área remota perto da cidade montanhosa de Sorata, a cerca de 150 quilómetros a noroeste da capital do país, La Paz, e levou que vários depósitos de ouro se tivessem espalhado.

Os procuradores chegaram ainda na quinta-feira ao local, onde a explosão atingiu a comunidade mineira, destruindo várias casas e cortando a eletricidade, disseram as autoridades.

Um bebé de um ano está entre as vítimas mortais da explosão, disse a polícia.

Outras seis pessoas ficaram feridas, quatro delas com gravidade, disse à agência de notícias France---Presse Elmiron Martinez, médico do hospital para onde foram levados os feridos.

De acordo com as conclusões preliminares da investigação, o dispositivo foi colocado num barril contendo gasolina e foi ativado "de forma remota", disse o vice-ministro do Interior.

"Arrisco dizer que este é um ato terrorista", acrescentou Johnny Aguilera, durante uma conferência de imprensa.

A indústria mineira da Bolívia destaca-se pela forças das cooperativas --- grupos legais de mineiros artesanais --- que controlam 57,5% da produção mineira, representam a maior parte da força de trabalho e exercem influência política no país rico em recursos, tendo até representação no parlamento.

Historicamente, as cooperativas surgiram na Bolívia quando operações mineiras mais estabelecidas despediram legiões de trabalhadores, obrigando os mineiros a organizarem-se quando os preços do minério caíram.

O aumento de 260% do preço do ouro na última década tem levado a confrontos, incluindo com dinamite, entre as cooperativas e os trabalhadores assalariados e sindicalizados da empresa mineira estatal da Bolívia, a Comibol.

A Comibol passou a dominar o setor durante o mandato do ex-presidente socialista Evo Morales, que governou a nação de 2006 a 2019 e proibiu as empresas estrangeiras de terem uma participação maioritária na extração de minerais.

Em julho, uma explosão durante um confronto na mesma região provocou a morte a dois polícias.

O confronto de quinta-feira foi causado por uma disputa pelo controlo de certos filões de ouro entre duas cooperativas rivais que já durava há anos, disse Jhony Silva, consultor jurídico de uma das cooperativas.

Silva disse à televisão estatal boliviana que havia relatos de pessoas ainda desaparecidas.