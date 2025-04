Mais de 250 mil militares russos morreram desde o início do conflito na Ucrânia

Sara

03 abr, 2025 Lisboa 23:30

Como podem os chamados governantes de um país, terem tal poder, na história do mundo , história de guerra e morte, nunca vai passar de isso, não se aprende nada com a história, deviam criar fábricas de paz, disciplina da paz, somos todos iguais, o ser humano pode evoluir em muitas coisas, mas evoluir no que realmente importa, não é alcançado, fecham se os olhos as mortes de homens, mulheres e crianças, somos todos culpados , qualquer que seja a religião, partido, e pais