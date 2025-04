Número de mortes no sismo em Myanmar sobe para 3.145

O número de mortes por causa do sismo de há uma semana em Myanmar subiu para 3.145, revelou na quinta-feira o governo militar do país.

O executivo acrescentou ainda que 4.589 pessoas ficaram feridas, numa altura em que 221 estão desaparecidas, segundo a televisão estatal MRTV.

As associações de ajuda humanitária continuam com dificuldades em fazer chegar cuidados médicos aos sobreviventes do abalo de 7.7 na escala de richter, que deitou abaixo vários edifícios e pontes, bloqueando ainda várias estradas.

Também a Organização das Nações Unidas (ONU) alertou que "a destruição de instalações de saúde, estradas e pontes cortaram o acesso a serviços essenciais de saúde reprodutiva", colocando em risco a vida de "mulheres grávidas e sobreviventes de violência de género".