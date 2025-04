Pelo menos 31 mortos em ataque israelita a escola na Faixa de Gaza

Um ataque israelita a norte da Faixa de Gaza matou pelo menos 31 pessoas numa escola que albergava pessoas deslocadas pela guerra, anunciaram esta quinta-feira as equipas de resgate da Proteção Civil local.

O ataque teve como alvo a escola Dar al-Arqam, no bairro de Al-Tuffah, a nordeste da cidade de Gaza, e provocou ainda mais de uma centena de feridos, disse à AFP um porta-voz da Proteção Civil, Mahmoud Bassal.

Um relatório anterior dava conta de 25 mortos.

O exército israelita já tinha alegado ter realizado um ataque aéreo contra "um posto de comando do Hamas" no setor da cidade de Gaza.

"O posto de comando e controlo foi utilizado por terroristas para planear e realizar ataques contra civis e militares israelitas", afirmou o exército.

Questionado pela AFP, o exército não confirmou se foi este o ataque que atingiu a escola.

O Hamas já condenou o ataque, acusando o Governo israelita de continuar "a atingir civis inocentes no âmbito do genocídio em curso na Faixa de Gaza".

Em 18 de março, Israel quebrou dois meses de tréguas como o movimento islamita palestiniano na Faixa de Gaza, onde o exército retomou os bombardeamentos aéreos e a ofensiva terrestre para forçar o Hamas a libertar os últimos reféns israelitas que mantém.

De acordo com o ministério da Saúde do governo do Hamas, cujos números são considerados credíveis pela ONU, já morreram 1.163 pessoas em Gaza desde o fim da trégua.

No total, segundo a mesma fonte, 50.523 pessoas, a maioria civis, foram mortas desde o início da guerra desencadeada pelo ataque do Hamas, no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023.