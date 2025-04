Russell Brand acusado de violação, abuso sexual e atentado ao pudor

O humorista e ator Russell Brand foi acusado, esta sexta-feira, pelo Ministério Público britânico de violação, abuso sexual e atentado ao pudor.

De acordo com o The Guardian, que cita um comunicado da Polícia Metropolitana de Londres, os crimes terão ocorrido entre 1999 e 2005 e as acusações dizem respeito a quatro mulheres diferentes.

“Em 1999, uma mulher foi violada na zona de Bournemouth. Em 2001, uma mulher foi vítima de atentado ao pudor na zona de Westminster, em Londres. Em 2004, uma mulher foi violada oralmente e agredida sexualmente na zona de Westminster, em Londres e entre 2004 e 2005, uma mulher foi vítima de agressão sexual na zona de Westminster, em Londres”, lê-se no comunicado da polícia britânica.

Segundo a Polícia Metropolitana, que começou a investigar o ator em setembro de 2023, após uma série de alegações, que se seguiram a reportagens do programa Dispatches, do canal 4, e do jornal Sunday Times, Brand comparecerá no tribunal de de Westminster, em Londres, a 2 de maio.