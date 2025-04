"Seria o momento perfeito": Trump pede a Jerome Powell para baixar taxas de juro

O Presidente dos EUA aproveitou ainda para atacar Powell, repetindo críticas de que não respondia com a rapidez necessária aos problemas do país.

"Os preços da energia estão a cair, as taxas de juro estão a descer, a inflação está a descer, até os ovos caíram 69%, e o emprego está a aumentar, tudo em apenas dois meses --- uma grande vitória para a América! Corte as taxas de juro, Jerome, e deixe de fazer política", desafiou o Presidente.

Numa outra mensagem na Truth Social, também sobre tarifas, Trump esclareceu que teve uma "discussão muito produtiva" sobre as taxas alfandegárias com o principal líder do Vietname, o secretário-geral do Partido Comunista, To Lam.

"O Vietname quer reduzir as taxas alfandegárias a zero, se conseguir chegar a um acordo com os Estados Unidos. Agradeci em nome do meu país e disse que espero encontrá-lo num futuro próximo", escreveu o Presidente norte-americano na Truth Social.

Na quarta-feira, num dia que apelidou de "dia da libertação", Trump impôs uma tarifa de 10% sobre as importações de 184 países e territórios, incluindo a UE.

No caso da China, anunciou uma tarifa de 34%, somando-se aos 20% já em vigor, elevando o total para 54%.

A tarifa de base de 10% entra em vigor no sábado, enquanto as tarifas adicionais específicas por país vão entrar em vigor na próxima quarta-feira.