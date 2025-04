Vistos gold à Trump? Presidente revela cartão de entrada nos EUA que custa cinco milhões de dólares

Donald Trump revelou esta sexta-feira o "cartão dourado", também apelidado do "cartão de Trump" aos jornalistas. Trata-se de uma espécie de "visto gold" com um custo de cinco milhões de dólares (mais de 4.535 milhões de euros) que permite a residência nos Estados Unidos da América (EUA) a imigrantes ricos.

Depois de ter sido inicialmente anunciado em fevereiro, o Presidente dos EUA revelou o cartão físico aos jornalistas a bordo do avião oficial Air Force One. É um cartão maior do que a maioria que cabe na carteira e tem uma imagem de Donald Trump, rodeado pela Estátua da Liberdade - símbolo da imigração - e uma águia careca - ave nacional do país. Como o nome indica, a cor do cartão é semelhante à do ouro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Questionado pelos jornalistas, o chefe de Estado norte-americano diz que ele próprio é o primeiro a adquirir o cartão, mas não sabe quem pode vir a ser o segundo comprador.

"Deve estar disponível daqui a cerca de duas semanas. Muito excitante, não é?", disse, à imprensa que o acompanhava no Air Force One.

De acordo com o secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, mais de mil vistos gold marca Trump tinham sido já adquiridos, porém parece que o Presidente dos EUA não confirma essa informação. Por outro lado, a administração Trump estima que até 37 milhões de pessoas têm os meios para poderem comprar este cartão dourado.

Para lá do "cartão Trump", a Casa Branca prepara-se para remodelar o sistema de residência do país, passando a conceder o tradicional "visto verde" a cidadãos que invistam mais de um milhão de euros nos EUA.