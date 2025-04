China trava acordo para venda da TikTok nos EUA após Trump impôr tarifas

O Governo da China bloqueou um acordo para a venda a investidores norte-americanos da TikTok, plataforma controlada pela chinesa ByteDance, após a imposição de tarifas por parte dos Estados Unidos, disse uma fonte.

A fonte, que pediu para não ser identificada, disse à agência de notícias Associated Press (AP) que a Presidência dos Estados Unidos acreditava que as partes estavam perto de um acordo.

O acordo previa que as operações da TikTok nos EUA fossem separadas numa nova empresa, sediada no país, detida e operada por uma maioria de investidores norte-americanos, com a ByteDance a manter uma posição minoritária.

O otimismo em torno de acordo terá levado o Presidente norte-americano, Donald Trump, a afirmar sexta-feira que iria manter por mais 75 dias a TikTok operacional no país, na véspera de expirar o prazo para venda da plataforma.

"O meu governo tem trabalhado muito num acordo para SALVAR O TIKTOK, e fizemos um progresso tremendo", publicou nas redes sociais Trump, que na quinta-feira afirmou que o negócio estava iminente.

"O acordo exige mais trabalho para garantir que são assinadas todas as aprovações necessárias, e é por isso que estou a assinar uma ordem executiva para manter o TikTok a funcionar por mais 75 dias", adiantou.

"Estamos ansiosos por trabalhar com o TikTok e a China para fechar o acordo", disse ainda o Presidente norte-americano.

Mas Pequim travou o acordo na quinta-feira, um dia depois de Trump ter anunciado tarifas abrangentes em todo o mundo, incluindo uma tarifa adicional de 34% sobre as importações vindas da China.

Os representantes da ByteDance ligaram para a Casa Branca para indicar que a China não iria aprovaria o acordo até que houvesse negociações sobre comércio e tarifas, disse a fonte à AP.

O acordo foi construído ao longo de meses, com a equipa do vice-presidente JD Vance a negociar diretamente com vários potenciais investidores e funcionários da ByteDance.

O plano previa um período de 120 dias para concluir os procedimentos regulatórios e o financiamento. O acordo contava com a aprovação dos investidores existentes, dos novos investidores, da ByteDance e do Governo dos EUA.

Um porta-voz da ByteDance confirmou, em comunicado, que a empresa tem vindo a discutir uma "potencial solução" com o Governo dos EUA, mas salientou que um "acordo não foi implementado".

"Há questões importantes a resolver", disse o porta-voz. "Qualquer acordo estará sujeito a aprovação ao abrigo da lei chinesa", acrecentou.

A justiça norte-americana está a obrigar a TikTok a dissociar-se da empresa-mãe, como condição para operar no país, devido a suspeitas de que os dados recolhidos pela mesma são disponibilizados às autoridades chinesas.

A ByteDance lançou a aplicação Douyin em 2016, e depois do êxito na China, criou, em 2017, uma versão global, o TikTok, crescendo mais depressa que as rivais Facebook e Instagram.