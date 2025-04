Equipas francesas resgatam 115 migrantes no Canal da Mancha

Um total de 115 migrantes foram resgatados por equipas francesas nas águas do Canal da Mancha, quando tentavam chegar ao Reino Unido, disseram as autoridades de França.

A Prefeitura Marítima do Canal e do Mar do Norte disse na rede social X que os migrantes foram salvos por equipas de resgate do Centro Regional de Vigilância Operacional e Resgate (CROSS, na sigla em francês) em Gris-Nez, na sexta-feira.

Os migrantes foram levados para o porto de Boulogne-sur-Mer, onde receberam assistência dos serviços de resgate em terra.

A prefeitura acrescentou em comunicado que, inicialmente, foram resgatadas 49 pessoas e que algumas delas, ainda a bordo da embarcação, "rejeitaram a assistência oferecida pelas equipas francesas e continuaram a viagem sob vigilância".

Após o incidente, a prefeitura alertou "todos aqueles que ponderam atravessar o Canal da Mancha para os riscos envolvidos".

Num comunicado, salientou que as condições meteorológicas neste setor marítimo "costumam ser difíceis", tornando-o "um setor particularmente perigoso para embarcações precárias e sobrecarregadas".

Organizações humanitárias de apoio aos migrantes defendem a criação de canais legais para a imigração, tornando assim obsoleta a perigosa travessia do Canal, durante a qual morreram 78 pessoas em 2024, o número mais elevado desde 2018.

Na segunda-feira, numa cimeira sobre crime organizado na imigração ilegal, realizada em Londres, cerca de 40 países concordaram em reforçar a cooperação internacional, nomeadamente na implementação de medidas para impedir a publicidade nas redes sociais de grupos de tráfico humano.

O Ministério do Interior britânico adiantou, em comunicado, que as novas medidas incluem "um novo trabalho conjunto com França para combater a migração irregular nos países de origem e de trânsito, através de ações de sensibilização da comunidade".

Os britânicos queriam também discutir com a China a forma como esta pode deixar de exportar motores e outras peças usadas nos barcos de borracha utilizados para atravessar o Canal da Mancha.

Cerca de 40 países estiveram representados na chamada Cimeira sobre Criminalidade Organizada na Imigração, que foi organizada pelo Reino Unido discutir formas de combate à imigração ilegal.

O ministro do Interior francês, Bruno Retailleau, esteve presente.

A redução da imigração é uma das prioridades do Governo trabalhista que chegou ao poder em julho no Reino Unido, onde mais de 157 mil migrantes entraram ilegalmente no país nos últimos sete anos, atravessando o Canal da Mancha em pequenas embarcações.

Nos primeiros três meses do ano, registou-se um novo recorde, com mais de 6.600 chegadas.

O Governo britânico anunciou ter repatriado mais de 24 mil imigrantes ilegais desde julho de 2024, quando entrou em funções.