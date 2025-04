Homem barricado obriga a evacuar parte do parlamento do Canadá

Uma ala do parlamento do Canadá, em Ottawa, foi evacuada este sábado, devido a um homem que se barricou no interior do edifício. A polícia local e o serviço de segurança do parlamento obrigaram à evacuação da área.

"Há uma grande presença policial da área. O Bloco Este foi evacuado", afirmou o Serviço de Polícia de Ottawa, numa publicação nas redes sociais, acrescentando que "não são conhecidos ferimentos e a polícia continua a lidar com um indivíduo neste incidente", que começou às 15h locais (20h em Portugal continental).

As autoridades estão a pedir às pessoas para evitar a zona e seguir as indicações dos agentes. Há estradas encerradas no local, segundo a CBC News.

O parlamento canadiano está atualmente sem atividade, dissolvido tal como o português, devido às eleições legislativas, marcadas pelo primeiro-ministro Mark Carney para 28 de abril.