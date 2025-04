Poder de Musk ameaçado. Eutelsat quer acabar com dependência europeia da Starlink

A Eutelsat já iniciou contactos com a União Europeia para substituir os satélites operados pela Starlink, de Elon Musk. “Estamos em contacto com a União Europeia e com vários governos europeus para ver até que ponto podemos potencialmente substituir a capacidade americana em toda a Europa”, diz à Renascença a porta-voz Joanna Arlington, chefe do departamento de Comunicação e Relações de Investimento da empresa.

Segundo a Reuters, a federação alemã financiou a prestação de serviços de conectividade da Eutelsat em solo ucraniano durante o último ano. Arlington reconhece que existe um "interesse efetivo em saber se a Eutelsat poderia ser um substituto da Starlink.”

O espaço: “a nova fronteira de conflitos”

Os satélites são fundamentais para assegurar a conexão de internet em zonas remotas ou onde a infraestrutura de comunicações foi afetada, como é o caso da Ucrânia, devido à guerra com a Rússia. Sem o sinal emitido por esses dispositivos que orbitam à volta da Terra, os soldados não conseguem comunicar entre si.