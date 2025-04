Administração Trump quer recorrer à pena de morte "sempre que possível"

A procuradora-geral anunciou, em 1 de abril, que tinha pedido aos procuradores federais que investigam o caso para pedirem a pena de morte para Luigi Mangione, acusado do assassínio, a 4 de dezembro, em Nova Iorque, de Brian Thompson, diretor-executivo da UnitedHealthcare, a maior seguradora privada de saúde dos Estados Unidos.

Assim que regressou à Casa Branca, em 20 de janeiro, Donald Trump assinou uma ordem executiva que prevê sistematicamente a pena de morte para os crimes mais graves, bem como para o assassínio de polícias ou crimes cometidos por estrangeiros em situação ilegal no país.

"As instruções do Presidente são muito claras: devemos recorrer à pena de morte sempre que possível", disse Pam Bondi, na estação televisiva norte-americana Fox News.

A procuradora-geral dos Estados Unidos defendeu este domingo a decisão de recorrer à pena de morte contra o alegado assassino do responsável de uma seguradora de saúde, reafirmando que a administração Trump o fará "sempre que possível".

O assassínio a sangue frio do executivo de 50 anos chocou o mundo e foi captado pelas câmaras de vigilância.

Mas muitas reações mostraram também a profunda raiva que os americanos sentem em relação aos programas de seguros de saúde, acusados de privilegiarem os lucros em detrimento dos cuidados de saúde, recusando reembolsos ou arrastando os procedimentos.

Desde a sua detenção, Luigi Mangione beneficiou de uma onda de simpatia nas redes sociais, com palavras-chave como "#freeluigi". Durante as audiências em que participou, várias dezenas de manifestantes reuniram-se ao pé do tribunal para denunciar o setor dos seguros de saúde privados.

"Se há um caso em que a pena de morte se justifica, é este", disse Pam Bondi, na estação televisiva, descrevendo o apoio de alguns jovens ao alegado assassino como "mal orientado".

"Procuraremos obter a pena de morte sempre que possível", insistiu.

A procuradora-geral minimizou, entretanto, a possibilidade de um terceiro mandato para Donald Trump, uma hipótese regularmente levantada pelo Presidente republicano.