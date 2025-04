Ataques israelitas fazem 46 mortos em Gaza nas últimas 24 horas

Pelo menos 46 palestinianos morreram e dezenas ficaram feridos nas últimas 24 horas em ataques de Israel contra a Faixa de Gaza, sendo a zona de Khan Younis uma das mais atingidas, informaram este domingo fontes médicas locais.

Entre as 19 mortes registadas em Khan Younis estão elementos da família de Abu Sabih e seis elementos de duas outras famílias, bem como dois agricultores mortos por um drone israelita, de acordo com fontes locais citadas pela agência oficial palestiniana Wafa.

Os aviões israelitas atingiram também uma tenda que abrigava pessoas deslocadas das suas casas na zona de al-Mawasi, ao largo da costa de Khan Younis, matando cinco pessoas e ferindo 20, indicou a Wafa.

No bairro de Zeitun, no norte do país, um pai e a sua filha pequena foram mortos durante um ataque aéreo contra a casa onde se encontravam, anunciou, por seu lado, a Defesa Civil de Gaza, num comunicado emitido na madrugada de hoje.

Com estas mortes sobe para mais de 50.600 o número de palestinianos mortos desde 07 de outubro de 2023, a maioria dos quais mulheres e crianças. Há ainda 115.200 feridos a registar, segundo o balanço preliminar do Ministério da Saúde do governo do Hamas.