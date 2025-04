Israel acusado de destruir 90% das casas em Rafah na Faixa de Gaza

Israel destruiu completamente 90% das casas de Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza, e isolou a cidade do resto do enclave, acusou este domingo aquela província, em comunicado citado pela agência EFE.

"Hospitais foram bombardeados pela ocupação [de Israel], ruas foram arrasadas, edifícios foram destruídos, mesquitas, mercados e praças públicas foram completamente arrasados", descreveu o autarca de Rafah, Ahmed Al Sufi, na nota.

Segundo o comunicado, o Exército israelita destruiu também 22 dos 24 poços de água, o que privou dezenas de milhares de famílias de água potável, e 85% das suas redes de esgotos, o que facilita a propagação de epidemias e doenças.

Além disso, 320 quilómetros de estradas foram completamente destruídos e arrastados, segundo o comunicado.

Ainda de acordo com a nota, o Ministério da Saúde palestiniano, tutelado pelo Hamas, registou a morte de dezenas de pessoas em Rafah nos últimos dias, "todas elas civis que tentavam regressar para inspecionar as ruínas das suas casas".