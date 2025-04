Macron defende "ação forte" se a Rússia continuar a "recusar a paz"

O Presidente francês, Emmanuel Macron, lamentou este domingo os novos "ataques mortais" da Rússia na Ucrânia e apelou a uma "ação forte" se Moscovo continuar a "recusar a paz".

"Estes ataques russos têm de acabar. Precisamos de um cessar-fogo o mais rapidamente possível. E de uma ação forte se a Rússia continuar a procurar ganhar tempo e a recusar a paz", defendeu o chefe de Estado francês na rede social X.

Nesta publicação, Macron denunciou que, no sábado à noite, "vários ataques russos tiveram como alvo áreas residenciais" na capital Kiev e em várias outras cidades ucranianas.

"Enquanto a Ucrânia aceitou a oferta do Presidente Trump de um cessar-fogo total e incondicional de 30 dias há quase um mês, e enquanto trabalhamos com todos os nossos parceiros em maneiras de alcançar a paz, a Rússia continua a guerra com intensidade crescente, ignorando os civis", salientou o Presidente de França.