Mais de 50 países já entraram em contato com a Casa Branca para iniciar negociações comerciais

Mais de 50 países já contactaram a Casa Branca para iniciar conversações comerciais, disse este domingo um dos principais conselheiros económicos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Durante uma entrevista no programa “This Week” da ABC News, o diretor do Conselho Económico Nacional dos EUA, Kevin Hassett, adiantou a informação e negou que as tarifas fizessem parte de uma estratégia de Trump para derrubar os mercados financeiros e pressionar a Reserva Federal dos EUA a reduzir as taxas de juro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Recebi ontem à noite um relatório segundo o qual mais de 50 países contactaram o presidente para iniciar negociações”, disse Kevin Hassett, nomeado por Donald Trump.

Numa publicação no Truth Social, na sexta-feira, Trump partilhou um vídeo em que sugeria que as suas tarifas tinham como objetivo destruir o mercado bolsista de propósito, numa tentativa de forçar a descida das taxas de juro.

Já numa entrevista no programa Meet the Press, da NBC News, o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, minimizou a queda do mercado bolsista e disse que não havia “nenhuma razão” para antecipar uma recessão com base nas tarifas.