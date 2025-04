Sarampo já matou duas crianças não vacinadas nos EUA em 2025

O sarampo está a voltar aos Estados Unidos da América (EUA). Uma segunda criança, com oito anos de idade, morreu na quinta-feira num hospital na cidade de Lubbock, no estado do Texas, devido a uma falência pulmonar por sarampo, segundo o The New York Times. É a segunda morte por sarampo numa década nos EUA.

As mortes fazem parte de um surto de sarampo que começou no oeste do Texas no final de janeiro. Esse surto já resultou em 480 casos de sarampo e 56 hospitalizações, e espalhou-se a estados vizinhos, com 54 casos no Novo México e dez no Oklahoma.

Num email citado pela Reuters, um porta-voz do sistema de saúde em Lubbock afirmou que "uma criança de idade escolar que foi recentemente diagnosticada com sarampo faleceu", e que este "infeliz evento sublinha a importância da vacinação", já que a criança "não tinha problemas de saúde conhecidos subjacentes".

Além da criança não vacinada que morreu no Texas, em fevereiro – tornando-se na primeira morte por sarampo nos EUA em uma década –, outra pessoa não vacinada morreu no Novo México, no início de março, depois de ser diagnosticada com sarampo. Mas o sarampo ainda não foi confirmado como causa de morte nesse caso pelas autoridades de saúde.