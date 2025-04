Universidade em Israel cancela exibição de filme "No Other Land"

A Universidade de Haifa, em Israel, cancelou a exibição do filme "No Other Land", vencedor do Óscar de Melhor Documentário, na sequência de críticas de organizações sionistas, segundo anúncio feito este domingo nas redes sociais.

"No Other Land", codirigido por realizadores palestinianos e israelitas, que tinha exibição prevista para segunda-feira, em Haifa, documenta a ocupação da Cisjordânia por Israel, e abrange cinco anos de filmagens (2019-2023) na região de Masafer Yatta, onde habita o jornalista palestiniano Basel Adra, um dos autores do filme, mostrando as demolições recorrentes de habitações, escolas, poços de água e estradas, pelo exército de Telavive.

"Querem perceber quão difícil é a situação?", lê-se na mensagem na rede social X de Alon Lee Green, cofundador da organização não governamental israelita Standing Together, que promovia a exibição do filme. "A Universidade de Haifa, a instituição académica com maior mistura de judeus e árabes em Israel, acaba de nos informar que cancelou a exibição prevista do filme vencedor de um Óscar 'No Other Land'".

A Standing Together, que organizou esta e outras exibições de "No Other Land" em diferentes 'campus' de Israel, acrescenta que a Universidade de Haifa aguarda a aprovação do documentário pelo Conselho de Revisão de Filmes, do Ministério da Cultura e Desporto israelita.

Contactada pelo diário progressista Haaretz, a universidade reconheceu que as diretrizes do conselho só se aplicam a exibições comerciais, não educacionais. No entanto, "devido a dúvidas" sobre a necessidade de "permissão do Conselho de Revisão" para o filme, a universidade "solicitou uma decisão formal", não estando autorizada a projeção da obra, até que seja conhecida.