Comida servida na mala do carro alimenta famílias em Maputo

Entre a azáfama das panelas e das embalagens descartáveis onde serve a comida, Faruk Matsinhe garante que é o seu "negócio", que vê como "empresa" e até conta com quatro colaboradores, apoiando a distribuição da comida, além do próprio filho, que também ajuda.

"Gosto muito. De segunda a sexta-feira compro aqui, moelas com feijão", explica Rui Manhiça, justificando que, além do preço, escolhe aquela banca "porque a comida é boa".

São 13h00 e Faruk já tem a banca improvisada a servir clientes, como Rui Manhiça, o primeiro do dia, que não resiste ao aroma da feijoada que vai saindo do carro.

No menu servido a partir da mala, que varia consoante os dias, Faruk diz que também não pode faltar o peixe vermelho, carne com amendoim e frango grelhado à zambeziana, por até 200 meticais (2,90 euros).

As panelas que se avolumam no carro foram confecionadas em casa, nos subúrbios da capital, e o interior da mala, aberta, serve para o último preparo, antes de servir o cliente.

Do negócio de rua leva o sustento para a casa, como milhares de famílias em Maputo, sendo precisamente o comércio que domina na capital, segundo o estudo do INE, com 33,5% da atividade informal.

É também o caso de Carla Bernardo, 41 anos, que estacionou o carro próximo ao porto de Maputo, na baixa. De mala aberta, onde improvisa a banca, recorda à Lusa que entrou na atividade há cerca de oito anos: "Eu sou a única na família que faz esse negócio, e tenho as minhas crianças que eu sustento na base deste negócio".

Acrescenta que as maiores dificuldades têm sido a fiscalização da Polícia Municipal, mas também, em certos dias, a falta de clientes, apesar da carne de vaca e do frango bem servida e que habitualmente prepara em casa para servir na rua.

"O rendimento depende do movimento de cada dia", desabafa, assumindo que há dias bons e outros nem por isso, sendo este o único sustento que leva para os quatro filhos que tem em casa.

Madalena é comerciante no centro de Maputo e opta por estes serviços de comida improvisados nos carros, até porque são baratos e, afirma, têm qualidade, como o de Faruk Matsinhe, onde optou por carne de vaca com amendoim.

"O negócio é uma boa iniciativa, eles fazem boas refeições, e a um preço um pouco razoável", explica, justificando: "Ajuda porque não temos a possibilidade de comprar no restaurante".

Faruk Matsinhe explica que estes vendedores informais de comida nos carros pessoais chegaram a criar uma associação para os defender, face à fiscalização da polícia, que por vezes chega e os retira do local.

"Fomos banidos, temos uma associação, mas por enquanto a associação encontra-se em dificuldade", conta, admitindo que a falta de casas de banho ou águas residuais são problemas desta atividade.

Júlio Xavier, 45 anos, trabalha com a mulher junto à sede do Banco de Moçambique, no centro de Maputo. No dia 02 de janeiro de 2021 perdeu o emprego, devido aos impactos da Covid-19, e fez-se à rua, com uma banca improvisada onde vende de salada ao peixe, passando pelo pastel de feijão, pratos que começa a preparar com a mulher depois da 1h00.

"Por dia faço 30 pratos", explica, acrescentando que chega à rua pelas 6h30 e regressa a casa, praticamente de panelas vazias, depois das 15h30.

"Acaba tudo no mesmo dia (...). Por dia faço 2.000 meticais [29 euros]", disse Júlio, que cobra cerca de 100 meticais (1,45 euros) por cada prato de massa com salada e peixe que serve.

Em casa tem cinco filhos, dois ainda a estudar, mas todos ainda dependem do negócio que os pais têm na rua.

"Conseguimos sustentar os nossos filhos, sentar na nossa casa, conseguir comprar um saquinho de arroz e dinheiro para quando a criança está doente no hospital", acrescenta a esposa, Aida Cecília, reconhecendo que o negócio deu para ultrapassar as dificuldades da perda de emprego do marido.

"Quando acabou o emprego, nós ficámos em casa a morrer de fome, sem dinheiro nenhum. O meu marido procurou um sítio para nós vendermos (...), vamos lá experimentar na baixa [de Maputo]", recorda.

Agora, diz-se satisfeita, trabalham os dois, mesmo que de forma informal, nas ruas. E comida e estudos não faltam em casa.