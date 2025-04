Espécie extinta "renasce". Cientista clonaram o lobo pré-histórico

Como é que foi possível? Os cientistas da empresa norte-americana utilizaram duas amostras antigas de ADN desta espécie de lobo pré-histórico . Uma veio de um dente com mais de 13 mil anos e a outra foi recolhida de uma caveira com cerca de 72 mil anos.

Os nomes são bastante simbólicos. Romulus e Remus são os nomes dos irmãos que fundaram a cidade de Roma depois de, segundo a lenda, serem salvos e alimentados por uma loba. Khaleesi é uma das alcunhas de Daenerys Targaryen, uma das protagonistas do mundo de fantasia de Guerra dos Tronos.

A empresa de biotecnologia Colossal conseguiu fazer crescer três crias desta espécie pré-histórica - também conhecida como "lobo-terrível". Romulus e Remus são dois machos com seis meses de idade e Khaleesi é uma fêmea de dois meses.

Mais de dez mil anos depois da sua extinção, os lobos pré-históricos foram clonados com sucesso. Pode parecer uma narrativa de ficção científica, mas é mesmo real.

Depois, os genomas foram cruzados com o ADN do lobo-cinzento e cadelas comuns serviram de "barrigas de aluguer" para fazer nascer as três crias. Romulus, Remus e Khaleesi nasceram em três partos distintos que decorreram entre entre o final de 2024 e o início de 2025. É um processo mais complexo e distinto da clonagem tradicional de espécies não-extintas.

Os lobos pré-históricos eram uma espécie que existiu durante milhões de anos, mas desapareceu há cerca de dez mil anos e dado como extinto. É um parente distante, ligeiramente maior e mais robusto, do lobo-cinzento.

Este não é o primeiro animal que a Colossal cria. Há um mês, a empresa criou um rato geneticamente modificado que se assemelha ao mamute. Trata-se do primeiro “rato felpudo”, produzido em laboratório para apresentar características de mamute, nomeadamente a densidade do pelo e a habilidade de resistir ao frio.

O objetivo final da empresa é mesmo utilizar o genoma do elefante para fazer "renascer" o mamute, até ao final da década. É uma ideia ambiciosa da organização fundada em 2021 pelo multmilionário Ben Lamm e que conta com cerca de 130 cientistas dedicados a fazer frente ao problema da extinção de espécies.

O regresso da famosa ave dodó, extinta no século XVII, cerca de cem anos após a sua descoberta, é outro dos planos de longo-prazo da Colossal.

Alguns especialistas esperam que o sucesso das mudanças genéticas possa contribuir para a preservação de espécies à medida que o clima se altera, ajudando os animais a sobreviver em climas mais frios ou mais quentes.

Cientistas britânicos dizem que a nova experiência é uma boa oportunidade para testar ideias acerca de espécies extintas, mas alertam para os problemas éticos que daí podem surgir.