Administração Trump pondera ataques com drones a cartéis de droga no México

A administração de Donald Trump estará a ponderar ataques com drones às chefias e infraestruturas de cartéis de droga no México, avança esta terça-feira a NBC citando seis atuais e antigos militares dos serviços secretos norte-americanos.

A medida, que fará parte de "um esforço ambicioso para combater os gangues criminosos que traficam estupfacientes através da fronteira sul", revelam as fontes à cadeia de televisão, ainda está numa fase inicial da sua discussão e não é claro se terá sido comunicada ao governo mexicano.

Estará nos planos do governo dos Estados Unidos uma parceria com as autoridades mexicanas, algo que já aconteceu no passado, mas não é posta de parte uma ação unilateral por parte dos norte-americanos, em último recurso.



Segundo as seis fontes, as secretas americanas estarão a recolher informações através de voos de vigilância sobre os possíveis alvos. Estas operações contam com a a provação da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

Contactada pela NBC, a administração de Trump recusou fazer qualquer comentário.

O tráfico de droga, em especial o fentanil, nas fronteiras foi um dos temas mais abordados durante o segundo mandato de Donald Trump na Casa Branca.