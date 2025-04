Supremo dos EUA suspende regresso de imigrante deportado por erro

Abrego Garcia tinha uma autorização do Departamento de Segurança Nacional para trabalhar legalmente nos EUA, disse o seu advogado, tendo trabalhado como aprendiz de bate-chapas e estava a tirar a sua licença de oficial. A sua mulher é cidadã norte-americana.

"Como os arguidos reconhecem, não tinham autoridade legal para o prender, nem justificação para o deter, nem motivos para o enviar para El Salvador - e muito menos para o entregar numa das prisões mais perigosas do Hemisfério Ocidental", escreveu Xinis, citada pela agência de notícias Associated Press.

Xinis ordenou domingo pela segunda vez à administração Trump o regresso do deportado por engano para uma prisão em El Salvador, criticando que um advogado tenha admitido desconhecer o motivo da detenção.

A administração referiu no seu documento que "a Constituição atribui ao Presidente, e não aos tribunais distritais federais, a condução da diplomacia estrangeira e a proteção da nação contra terroristas estrangeiros, incluindo a sua deportação".

A administração Trump tinha recorrido da decisão da juiza para o Tribunal de Recurso do Quarto Distrito, mas este recusou intervir imediatamente, o que levou a administração a recorrer para o Supremo Tribunal.

Roberts ordenou ainda que as partes apresentassem novos argumentos ao tribunal até terça-feira à tarde, a fim de decidir o caso.

"A ordem é suspensa até nova ordem do abaixo assinado ou do Tribunal", declarou o Supremo numa declaração assinada pelo seu presidente, o conservador John Roberts.

A Casa Branca descreveu a deportação de Abrego Garcia como um "erro administrativo", mas também o classificou como membro do gangue MS-13.

Os advogados de Abrego Garcia disseram que não há provas de que o salvadorenho pertencia ao MS-13.

No seu despacho, Xinis referiu-se a comentários anteriores do advogado do Departamento de Justiça, agora suspenso, Erez Reuveni, nos quais afirmou: "Admitimos que não devia ter sido levado para El Salvador".

Reuveni respondeu "não sei" quando lhe perguntaram por que razão Abrego Garcia estava detido e o Departamento de Justiça colocou o advogado em licença depois de ter feito os comentários.

A procuradora-geral, Pam Bondi, na estação televisiva Fox News, comparou os comentários de Reuveni a "um advogado de defesa que entra e admite algo numa questão criminal".

"Isso nunca aconteceria neste país", disse Bondi, acrescentando: "Por isso, ele está agora em licença administrativa e veremos o que acontece".

Stacey Young, ex-advogada do DOJ e fundadora da 'Justice Connection', uma rede de ex-alunos do departamento que trabalha para apoiar os funcionários, divulgou um comunicado em defesa de Reuveni, considerando que "representou zelosamente os Estados Unidos em alguns dos casos de imigração mais importantes e controversos sob as administrações Obama, Trump e Biden".

"Os advogados do Departamento de Justiça estão a ser colocados numa posição impossível: Obedecer ao Presidente ou manter seu dever ético para com o tribunal e a Constituição", disse Young.

"Todos nós devemos ser gratos aos advogados do DOJ que escolhem os princípios em vez da política e o Estado de direito em vez da lealdade partidária", comentou.