Vem aí o substituto do GPS? Navegação quântica deve ser aposta dos próximos anos

Desenvolvido nos anos 70 e já plenamente introduzido no nosso dia-a-dia nos anos 90, o sistema de GPS - sigla inglesa para o termo "Sistema de Posicionamento Global" - pode, agora, estar perto de ser substituído por uma nova tecnologia: a navegação quântica.

Qualquer condutor pode ver o seu GPS enganar-se no caminho ou perder o sinal, devido à falta de rede. As agências de segurança preocupam-se com questões mais graves, como a interceção, corrupção ou imitação intencional do sinal dos satélites, para usos nefastos, como a violação de privacidade, espionagem e, até, terrorismo.

A navegação quântica pode ser a resposta para estes problemas, pois, segundo o especialistas, o sinal desta tecnologia não é suscetível a interferências. Mas, afinal, como é que isto é possível?

A física quântica estuda e descreve dimensões abaixo do tamanho de um átomo, como moléculas, elétrons, prótons e outras partículas. Estas partículas podem existir em vários estados e dimensões.

Um sensor quântico, ou seja, que é sensível a estes pormenores tão pequenos e complexos, consegue detetar e registar as mais subits alterações no tempo, gravidade ou campos eletromagnéticos. É esta precisão que pode ser útil para criar um novo sistema de navegação.