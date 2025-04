"Verdadeiro idiota". Musk critica conselheiro de Trump em divergência sobre tarifas

Elon Musk diz que o conselheiro do Comércio de Donald Trump é um "verdadeiro idiota", depois de Peter Navarro ter criticado a Tesla por importar materiais da Ásia.

A reação do multimilionário que também integra a administração Trump foi partilhada no X (antigo Twitter) e surge depois de o conselheiro, que é visto como o guru do plano de tarifas da Casa Branca, lamentar que a Tesla importe as baterias para os seus carros elétricos do Japão e da China. "Nõs queremos que os nossos carros sejam feitos cá", disse Peter Navarro, na CNBC.

Elon Musk já tinha criticado Peter Navarro nos últimos dias, de forma mais subtil, questionando a competência académica do conselheiro de Trump para ajudar a tomar as decisões económicas da administração norte-americana.