Zelensky refere presença de soldados ucranianos na região russa de Belgorod

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mencionou esta segunda-feira a presença de soldados ucranianos na região russa de Belgorod, que faz fronteira com a região de Kursk e onde Moscovo reportou ataques em março.

"Hoje, o chefe da Defesa, Oleksandr Syrskyi, fez um relatório separado sobre a linha da frente, a nossa presença na região de Kursk e a nossa presença na região de Belgorod", frisou Zelensky, no seu discurso diário transmitido nas redes sociais.

"Continuamos a conduzir operações ativas em zonas fronteiriças, em território inimigo, e isso é totalmente justificado", acrescentou.

Esta é a primeira vez que Zelensky menciona claramente a presença militar ucraniana na região de Belgorod, alvo de múltiplas incursões armadas e bombardeamentos nos últimos três anos.

Os militares russos relataram ter enfrentado ataques terrestres ucranianos na região em março, numa altura em que as forças de Kiev recuavam na região vizinha de Kursk.

De acordo com o blogue militar DeeptState, próximo do Exército ucraniano, as tropas de Kiev controlam apenas uma pequena área de 13 quilómetros quadrados na região de Belgorod, em redor da aldeia fronteiriça de Demidovka.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).