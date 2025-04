Derrocada em discoteca causa 66 mortos na República Dominicana

As equipas de resgate estão no local a tentar salvar as pessoas que se acredita que ainda estão debaixo dos escombros, disse Juan Manuel Mendez , chefe do centro de operações de emergência da República Dominicana .

Pelo menos 66 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas na madrugada desta terça-feira , após a queda do telhado de uma discoteca em Santo Domingo , capital da República Dominicana, informaram as autoridades. Entre os falecidos, está um governador provincial.

O presidente Luis Abinader disse que, entre os mortos, está Nelsy Cruz, governadora da província de Monte Cristi, no norte do país caribenho.

"Lamentamos profundamente a tragédia", escreveu Luis Abinader na rede social X, acrescentando que as autoridades estão a trabalhar de forma incansável para salvar as vítimas. "As nossas orações estão com as famílias afetadas".

A discoteca é famosa pelas suas festas de segunda-feira, frequentadas por celebridades locais.

O espaço estava lotado e, no momento em que o teto desabou, atuava o popular cantor de merengue dominicano Rubby Pérez, cujo paradeiro ainda é desconhecido.

No local, segundo a BBC, estão cerca de 400 membros das autoridades em operações de resgate, na procura por sobreviventes.

[notícia atualizada às 00h29 com novo número de vítimas]