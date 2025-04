Sánchez defende abertura da Europa ao sudeste asiático

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, defendeu esta quarta-ferira a abertura da Europa ao sudeste asiático, atendendo ao "contexto global complexo" e "guerras comerciais".

"Num contexto global tão complexo, o Governo de Espanha aposta decididamente pela abertura do nosso país e também da Europa ao sudeste asiático", disse Pedro Sánchez em Hanói, numa declaração ao lado do primeiro-ministro do Vietname, Phạm Minh Chính, transmitida nas redes sociais do governo espanhol.

Sánchez afirmou que o Governo espanhol está a desenvolver uma "nova estratégia exterior" para "fortalecer os vínculos" com países com "o dinamismo e a importância" do Vietname, que se transformou "numa potência no continente asiático" e "com protagonismo crescente na cena internacional".

"Espanha aposta numa ordem internacional baseada em regras, no livre comércio, e na abertura económica e considera que as guerras comerciais não só não beneficiam ninguém, como prejudicam todos", afirmou.

O primeiro-ministro de Espanha visita esta semana dois dos países mais afetados pelas novas taxas comerciais anunciadas pelos Estados Unidos, o Vietname e a China, para promover o comércio e os investimentos bilaterais.

No caso da China, é a terceira vez em apenas dois anos que Sánchez visita Pequim e vai reunir-se de novo com o Presidente do país, Xi Jinping, como já aconteceu em março de 2023 e setembro de 2024.

Esta viagem à Ásia ocorre poucos dias depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado a intenção de impor e agravar taxas sobre produtos importados pelo país, com a China e o Vietname a serem alvo das maiores percentagens: 34% e 46%, respetivamente.