Sapatilhas da Nike ou da Adidas mais caras? Tarifas impõem novos desafios a marcas americanas

Ao contrário dos seus maiores rivais, as pequenas empresas não dispõem de vastas cadeias de fornecedores, o que as torna altamente dependentes do Vietname e da China.

Empresas como a Nike e a Lululemon enfrentam uma escolha difícil: ou compensam o custo das tarifas aumentando os preços em 40% - potencialmente reduzindo as vendas – ou absorvem o aumento dos custos e reduzem ainda mais as margens de lucro .

Conhecidas marcas de roupa, calçado e acessórios dos Estados Unidos da América estão a atrasar as encomendas e a congelar contratações antes da entrada em vigor, na quarta-feira, das tarifas sobre os produtos do Vietname e da China .

Produzir nos EUA sairia mais caro do que pagar as (...)

Já a Footwear Distributors and Retailers of America (Distribuidores e Retalhistas de Calçado da América), que inclui marcas como a Nike, Walmart, Sketchers e Deckers, calculou que um par de ténis de corrida de 155 dólares, fabricado no Vietname, teria de ser vendido a 220 dólares para compensar as tarifas de 46%.

Ian Rosenberger , CEO da Daily Owl , viu-se obrigado a suspender futuras encomendas . A empresa nasceu há seis anos em Nova Iorque e produz mochilas no Vietname. A menos que haja um acordo para reduzir significativamente as tarifas, Rosenberger prevê o fecho em 30 dias.

As ações da Nike caíram 14% desde 2 de abril, dia em que Trump anunciou as tarifas. Já as ações da Adidas diminuíram 16%, as da Puma ,18%, e as da VF Corp, empresa-mãe da North Face, 31%.

As grandes empresas trabalham com fábricas de todo mundo, o que lhes dá algum poder de negociação para dividir os custos das tarifas com os fornecedores. O porta-voz da VF Corp, por exemplo, diz que a empresa é “bastante diversificada” em toda a cadeia de produção, sendo capaz de gerir as tarifas.

Por outro lado, pequenas empresas como a Oiselle, uma marca de vestuário e calçado de desporto para mulheres com sede em Seattle, Washington, têm menos capacidade para absorver os custos e menos recursos para planear alternativas.