Sobe para 113 o número de mortos após desabamento na República Dominicana

Sobe para 113 o número de mortos na sequência da queda do teto de uma discoteca em Santo Domingo, na República Dominicana. Há registo de mais de 250 feridos.

Os serviços de emergência do país admitem que o número de vítimas continue a aumentar, numa altura em que ainda estão a ser removidos os escombros.

O balanço anterior das autoridades dava conta de 98 mortos.

A autoridades decretaram três dias de luto.



Nelsy Cruz, a governadora da província de Monte Cristi, no noroeste do país, e a irmã de um famoso jogador de basebol Nelson Cruz, estão entre as vítimas.

Entre os feridos encontra-se o ex-jogador da Major League Baseball (a liga profissional norte-americana de basebol) Octavio Dotel, o legislador Bray Vargas e o próprio Rubby Pérez, segundo as autoridades.

A discoteca é famosa pelos concertos e festas realizados às segundas-feiras, sendo frequentada por celebridades locais.

O agente de Pérez, Enrique Paulino, disse aos jornalistas no local que o concerto começou pouco antes da meia-noite e o teto caiu cerca de uma hora depois, matando o saxofonista do grupo.

"Aconteceu tão rápido. Consegui atirar-me para um canto", disse Paulino, com a camisa manchada de sangue, acrescentando que inicialmente pensou que se tratava de um terramoto.

"Lamentamos profundamente a tragédia na discoteca Jet Set. Nós temos acompanhado o caso minuto a minuto, desde o início. Todas as agências de socorro prestaram a assistência necessária e estão a participar incansavelmente nos esforços de resgate. As nossas orações estão com as famílias afetadas", afirmou o Presidente dominicano, Luis Abinader, na rede social X.

Abinader chegou ao local do desabamento e abraçou aqueles que estavam a procurar amigos e familiares, mas não falou com repórteres.

As autoridades ainda desconhecem as causas do colapso do teto da discoteca.

Por meio de um decreto, Abinader declarou os dias 8, 9 e 10 de luto oficial devido à "trágica situação ocorrida" , informou a presidência.

O decreto ordena que a bandeira nacional seja hasteada a meia haste nesses dias em instalações militares e edifícios públicos em todo o país.

[notícia atualizada às 12h00 de 9 de abril de 2025 com atualização do número de mortos]