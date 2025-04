UE começa retaliação contra tarifas dos EUA pelo aço e sumos. Soja é a ameaça final

Está aprovada a primeira resposta da União Europeia às tarifas lançadas por Donald Trump contra o aço e alumínio europeus. Os países da UE aprovaram esta quarta-feira tarifas de 25% para a importação de mais de 1.500 produtos dos Estados Unidos da América, desde a agricultura à indústria, com a soja a ser dos produtos mais afetados.

As tarifas vão começar a ser aplicadas a 15 de abril, com a última parte a entrar em vigor a 1 de dezembro. Segundo a Comissão Europeia, os Estados-membro aprovaram a proposta do executivo comunitário, considerando as tarifas norte-americanas "injustificadas e prejudiciais" e causadoras de "danos económicos aos dois lados, assim como à economia mundial".

Segundo o Público e o Politico, a Hungria foi o único país da União Europeia a votar contra o pacote, continuando o isolamento nos assuntos internacionais entre os 27. Nas redes sociais, o ministro húngaro dos Negócios Estrangeiros e Comércio afirmou que "o único caminho são negociações, não retaliação" – no comunicado, a Comissão Europeia aponta que a UE "afirmou a sua preferência clara para encontrar resultados negociados com os EUA".

Tarifas novas de abril até dezembro

As tarifas de 25% atingem 22,1 mil milhões de euros em mais de 1.500 produtos norte-americanos, com o pacote aprovado a incluir ainda o regresso de tarifas aplicadas em 2018 e 2020, como retaliação por tarifas lançadas então pelos EUA. As novas tarifas aplicam-se a 18 mil milhões de euros em exportações norte-americanas.

Segundo o Politico, há três datas de entrada em vigor de tarifas europeias. A primeira é o dia 15 de abril, anunciado esta quarta-feira, quando são retomadas as tarifas de resposta às primeiras taxas lançadas por Donald Trump, em 2018, e suspensas em 2021 por acordo com os EUA. Essas tarifas aplicam-se a sumos de laranja e arando, produtos de aço e alumínio, e produtos como maquilhagem, roupas e barcos.

Depois, a 16 de maio, entra em vigor uma taxa de 25% num segundo grupo de produtos importados aos Estados Unidos, como aço, carne, chocolate branco e polietileno. Numa última fase, a 1 de dezembro, a taxa de 25% vai ser aplicada sobre soja e amêndoas.