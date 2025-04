Wall Street dispara com anúncio de suspensão na aplicação de tarifas

A bolsa nova-iorquina disparou esta quarta-feira após o anúncio de Donald Trump de que iria suspender a aplicação de tarifas por 90 dias a 75 países, ainda que tenha voltado a subir, para 125%, para a China.

Pelas 19h12 (hora de Lisboa) o índice tecnológico Nasdaq apresentava uma valorização superior a 10%, com o Dow Jones a ganhar 6,73% e o S&P 500 a avançar 7,35%.

Estas subidas são um forte contraste com as descidas acentuadas da bolsa americana desde a semana passada, devido às tarifas anunciadas por Donald Trump.

O Presidente norte-americano anunciou hoje um aumento imediato para 125% das tarifas aos produtos chineses, mas a suspensão por 90 dias da aplicação das taxas a mais de 75 países, enquanto decorrem negociações comerciais.

"Com base na falta de respeito que a China tem demonstrado para com os mercados mundiais, venho por este meio aumentar a tarifa cobrada à China pelos Estados Unidos da América para 125%, com efeito imediato", escreveu Donald Trump na rede social, Truth Social.