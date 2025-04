China não dá tréguas à luta comercial e aumenta para 125% as tarifas sobre produtos norte-americanos

A China anunciou que vai aumentar as tarifas de importação de produtos que chegam dos Estados Unidos de 84% para 125%, de acordo com a agência de notícias Reuters.

A nova taxação do país asiático sobre produtos americanos é mais uma reposta às medidas impostas por Donald Trump.

O Presidente norte-americano agravou para 125% as taxas sobre as importações da China e anunciou uma pausa de 90 dias na implementação de novas tarifas para 75 países que não retaliaram.

Em comunicado, o Ministério das Finanças da China afirma que “a imposição pelos EUA de tarifas anormalmente altas à China viola gravemente as regras do comércio internacional e económico, as leis económicas básicas e o bom senso, sendo um ato completamente unilateral de intimidação e coerção”.

A missão da China junto à Organização Mundial do Comércio (OMC) informou que apresentou uma queixa adicional ao órgão contra as tarifas impostas pelos EUA.

A decisão de Pequim, em aumentar para 125% as tarifas sobre produtos norte-americanos, acontece depois de a China ter anunciado que iria impor, a partir de quinta-feira, tarifas de 84% aos bens norte-americanos.

O Ministério das Finanças chinês afirmou, na altura, que as novas taxas se aplicavam para além das 34% anteriormente anunciadas sobre as importações dos Estados Unidos

A guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo intensificou-se rapidamente, numa altura de grande volatilidade dos mercados. A China insiste que não quer uma guerra comercial, mas que “não tem medo de a enfrentar se necessário”.