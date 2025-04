Jair Bolsonaro internado de urgência

Jair Bolsonaro, ex-Presidente do Brasil, foi internado esta sexta-feira de urgência, num hospital do estado do Rio Grande do Norte, devido a uma forte dor abdominal.



A notícia foi avançada, em comunicado, pelo filho e senador Flávio Bolsonaro.

Jair Bolsonaro interrompeu um encontro com militares depois de sentir uma "forte" dor na zona abdominal e foi levado de helicóptero para um hospital na cidade de Natal.



Bolsonaro arrisca operação

O antigo Presidente brasileiro está a ser tratado com medicação para obstrução intestinal, disse à agência Reuters o seu médico, António Macedo.

Vão ser realizadas uma tomografia computadorizada (TAC) e uma ressonância magnética para determinar se Bolsonaro terá de ser operado, adiantou a mesma fonte.



Em caso de cirurgia, Jair Bolsonaro poderá ser transferido para São Paulo, onde já foi operado em 2018, após ser esfaqueado durante uma ação de campanha para as eleições presidenciais.

Além dos problemas de saúde, o antigo Presidente do Brasil está a braços com problemas com a justiça. Jair Bolsonaro e outros sete aliados civis e militares vão a julgamento acusados de tentativa de golpe de Estado, em janeiro de 2023.

Se for considerado culpado, no julgamento que deverá ocorrer ainda este ano, o ex-Presidente brasileiro poderá ser condenado a uma longa pena de prisão.