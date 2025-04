TikTok ainda à procura "de uma solução" para impasse nos EUA

O TikTok admite ainda estar à procura "de uma solução" para o impasse que a plataforma vive nos EUA.

O braço de ferro entre a China e o governo de Donald Trump continua, à "boleia" da política de tarifas implementada pelo Presidente dos EUA e que levou o governo chinês a bloquear, recentemente, um acordo para a venda a investidores norte-americanos do TikTok, plataforma controlada pela chinesa ByteDance.

Questionada pela Renascença sobre os mais recentes desenvolvimentos deste caso, Adela Aleka, responsável pela comunicação do TikTok em Portugal, Grécia e Itália, não quis falar sobre o assunto, mas adiantou que o TikTok vai "continuar a procurar uma solução".

"Julgo que já divulgamos isto: conseguimos uma extensão de 75 dias de Trump. E, como foi dito anteriormente, continuaremos a procurar uma solução", assegurou a responsável durante um encontro com jornalistas, em Lisboa, para discutir as próximas legislativas em Portugal mas onde, pelo caminho, também se falou do caso da alegada violação de uma menor em Loures.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Governo da China bloqueou um acordo para a venda a investidores norte-americanos da TikTok, plataforma controlada pela chinesa ByteDance, após a imposição de tarifas por parte dos Estados Unidos, disse uma fonte.

A fonte, que pediu para não ser identificada, disse à agência de notícias Associated Press (AP) que a Presidência dos Estados Unidos acreditava que as partes estavam perto de um acordo.

O acordo previa que as operações da TikTok nos EUA fossem separadas numa nova empresa, sediada no país, detida e operada por uma maioria de investidores norte-americanos, com a ByteDance a manter uma posição minoritária.

O otimismo em torno de acordo terá levado o Presidente norte-americano, Donald Trump, a afirmar que iria manter por mais 75 dias o TikTok operacional no país, na véspera de expirar o prazo para venda da plataforma.

"O meu governo tem trabalhado muito num acordo para SALVAR O TIKTOK, e fizemos um progresso tremendo", publicou nas redes sociais Trump.