Von der Leyen e António Costa visitam China em julho

Altos funcionários da União Europeia (UE) estão a planear uma visita à China para se reunirem com o Presidente chinês, Xi Jinping, avançou hoje um jornal de Hong Kong, numa altura de reconfiguração da ordem internacional.

A viagem terá lugar no final de julho, segundo o South China Morning Post, que citou cinco pessoas familiarizadas com o assunto.

A última cimeira entre as duas partes realizou-se na China, pelo que os representantes da UE estão a quebrar o protocolo ao não alternar a deslocação com uma visita de altos funcionários chineses a Bruxelas.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, terão concordado com a realização da cimeira em Pequim, segundo o SCMP.

China e União Europeia estão também a iniciar negociações sobre a decisão de Bruxelas de aumentar as taxas alfandegárias sobre veículos elétricos oriundos da China, de acordo com o jornal alemão Handelsblatt.

Os laços entre a Europa e a China foram fragilizados pela aproximação de Pequim a Moscovo, no contexto da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Bruxelas criticou Pequim por ter apoiado Moscovo económica e diplomaticamente, embora a China tenha garantido repetidamente que pretende uma solução pacífica para o conflito.

Mas o regresso ao poder de Donald Trump, nos Estados Unidos, pode remodelar alinhamentos geopolíticos e parcerias económicas.

As posições antagónicas do líder norte-americano face à aliança transatlântica e a guerra comercial lançada contra o resto do mundo são vistas por analistas como suscetíveis de reaproximar Europa e China.

Durante uma conversa por telefone na terça-feira, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, disse a Von der Leyen que a China tem as ferramentas políticas para "compensar totalmente" qualquer choque externo negativo e reiterou o seu otimismo quanto ao crescimento da segunda maior economia do mundo em 2025.