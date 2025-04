Wall Street fecha em forte queda no segundo dia de trégua nas tarifas

A bolsa nova-iorquina encerrou esta quinta-feira em forte queda, pressionada pelos receios de uma escalada na guerra comercial entre Pequim e Washington e pelas incertezas, após a suspensão na quarta-feira de certas taxas alfandegárias pelo Presidente Donald Trump.

Depois dos valores terem disparado na quarta-feira, o que trouxe alívio para alguns investidores e para a comunidade internacional, a bolsa de valores norte-americana sofreu outra reviravolta, depois dos ajustes das taxas aduaneiras que visam os produtos chineses.

Os Estados Unidos planeiam agora aumentar as suas tarifas contra a China para 145%, incluindo tarifas adicionais de 20%.

Mas a bolsa de valores de Nova Iorque não é a única em queda. As tensões comerciais levaram os mercados da Ásia Pacífico a abrir em queda esta sexta-feira

Apenas um dia depois de os mercados financeiros terem reagido de forma positiva à decisão do presidente norte-americano, os índices do Japão, Austrália e Coreia do Sul recuaram, com o esclarecimento das tarifas aplicadas aos produtos chineses.

Por outro lado, as ações chinesas subiram esta quinta-feira devido às expectativas de que o Governo irá apresentar mais estímulos económicos. Os principais líderes da China deverão reunir-se em Pequim para discutir as medidas.