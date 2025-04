Como proteger o mundo de pandemias? OMS chega a "acordo de princípio"

"Temos um acordo de princípio e estamos a suspender o acordo final das capitais", explicou à AFP Anne-Claire Amprou, copresidente do grupo de negociação e embaixadora da França para a saúde global.

"Este é um sinal muito bom. Fazem parte de uma história incrível que está a ser construída", disse o Diretor-Geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que permaneceu na sala com os delegados durante toda a noite.

Países em desenvolvimento fizeram pressão

Um dos principais pontos de discórdia na sexta-feira foi o parágrafo 11 do texto de trinta páginas, que define a transferência de tecnologia para a produção de produtos de saúde ligados a pandemias, em particular em benefício dos países em desenvolvimento, disseram várias fontes à AFP. Os países latino-americanos estão a fazer pressão para que esta transferência seja facilitada.

A questão esteve no centro das queixas dos países mais pobres durante a pandemia de Covid-19, quando viram os países ricos monopolizarem as doses de vacinas e outros testes. Alguns países, onde a indústria farmacêutica é uma parte importante da economia, opõem-se à ideia da transferência obrigatória e insistem no seu caráter voluntário.

De acordo com um delegado, este ponto foi resolvido, mas a última versão do texto ainda não estava disponível na manhã de sábado.

Em dezembro de 2021, dois anos após o início da pandemia de Covid-19, que matou milhões de pessoas e colocou de rastos a economia mundial, os países membros da OMS decidiram dotar o mundo de um texto destinado a prevenir e gerir melhor as pandemias.