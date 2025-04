Hominídeos denisovanos espalharam-se pelo Sudeste Asiático até Taiwan

Um fóssil de maxilar de um hominídeo, encontrado em Taiwan em 2015, foi agora atribuído a um Denisovano, através da sequenciação das suas proteínas ósseas ou dentárias.

A identificação molecular tem implicações importantes para a história evolutiva humana no Leste Asiático, uma vez que demonstra que esta espécie humana, originalmente encontrada no Norte da Ásia, se espalhou pelo Sudeste Asiático, de acordo com a equipa de investigação internacional do Japão, Taiwan e Dinamarca.

Reportado como o primeiro e mais antigo fóssil de hominídeo de Taiwan em 2015, o maxilar foi datado entre 19.000 e 10.000 anos, noticiou na sexta-feira a agência Europa Press.

Denominado Penghu 1, exibe características morfológicas distintas e preserva características arcaicas, mas até agora a sua identidade taxonómica era desconhecida, uma vez que as tentativas de extrair ADN antigo deste fóssil não tiveram sucesso.

As populações humanas modernas no Leste Asiático, particularmente no Sudeste Asiático, possuem elementos genómicos derivados de Denisovanos, e foi sugerido que os dois se cruzaram na região. No entanto, os fósseis de Denisovanos identificados molecularmente estão muito fragmentados até ao momento e só foram encontrados em dois locais no Norte da Ásia.

Esta investigação, publicada na revista Science, demonstrou diretamente que os denisovanos também estavam distribuídos por todo o Sudeste Asiático. Revelou também que as mandíbulas e os dentes dos denisovanos eram muito mais robustos do que os dos neandertais e do Homo sapiens, que viveram na Terra em simultâneo.

Estas descobertas lançaram luz sobre a misteriosa aparência e distribuição dos denisovanos.