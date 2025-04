Paquistão abalado por sismo de magnitude 5,5

O Paquistão foi abalado por um sismo de magnitude 5,5 na escala de Richter que foi sentido em várias zonas do país, incluindo perto de Islamabade, não havendo, por agora, registo de danos materiais ou vítimas.

De acordo com dados do Departamento Meteorológico do Paquistão, o sismo ocorreu pelas 12h31 locais (08h31 em Lisboa) e o epicentro foi a cerca de 60 quilómetros a noroeste da cidade de Rawalpindi, próxima da capital, Islamabade.

