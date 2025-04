Dezenas de civis morrem em ataque russo com míssil balístico. Kiev pede resposta internacional

Witkoff, enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, para a Ucrânia, reuniu-se com o Presidente russo, Vladimir Putin, na sexta-feira, para discutirem um acordo de paz na Ucrânia.

Segundo o ministro da Administração Interna, as vítimas estavam na rua, em veículos, em transportes públicos e no interior de edifícios de habitação quando o ataque ocorreu. "Destruição deliberada de civis num importante dia de festa da igreja", acusou.

"E isso acontece num dia em que as pessoas vão à igreja: Domingo de Ramos, a festa da entrada do Senhor em Jerusalém", acrescentou Zelensky. "É necessária uma resposta mundial forte. Os Estados Unidos, a Europa, todos os que querem o fim desta guerra e da matança. A Rússia quer exatamente este tipo de terror e está a prolongar a guerra."

Após o ataque de domingo, Zelensky pediu que os EUA e a Europa fossem duros com a Rússia em resposta ao que ele descreveu como um ato de terrorismo. "A Rússia quer exatamente esse tipo de terror e está a prolongar esta guerra. Sem pressão sobre o agressor, a paz é impossível. As negociações nunca impediram o uso de mísseis balísticos e bombas aéreas", escreveu o Presidente ucraniano.

A Rússia lançou uma invasão em larga escala da Ucrânia em fevereiro de 2022 e atualmente detém cerca de 20% do território do país no leste e no sul.