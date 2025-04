EUA e Europa reagem a ataque a Sumy. "Ultrapassa os limites da decência"

No mesmo sentido, vários líderes europeus manifestaram-se chocados com o ataque com misseis balísticos

O Presidente Francês, Emmanuel Macron, também numa mensagem na rede social X, escreveu que "toda a gente sabe que só a Rússia queria esta guerra. Hoje, é claro que é a Rússia sozinha que escolhe prossegui-la".