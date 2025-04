Huthis reivindicam ataques a Israel

Os rebeldes Huthis do Iémen reivindicaram este domingo o lançamento de dois mísseis contra uma base israelita e o Aeroporto Internacional Ben Gurion, em Telavive, bem como uma operação com drones no oeste de Israel.

"A força de mísseis das Forças Armadas do Iémen (Huthis) levou a cabo uma operação militar direcionada com dois mísseis balísticos, um dos quais era um míssil hipersónico Palestina 2, que tinha como alvo a base de Sodet Micha na parte oriental da área ocupada de Ashdot", afirmou o porta-voz militar Huthi Yahya Sarea.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em comunicado, Sarea acrescentou que o outro míssil, denominado Zulfiqar, visava o Aeroporto Internacional Ben Gurion, tendo ainda decorrido uma operação militar contra um "alvo inimigo israelita vital na área ocupada de Ascalon, usando um drone".

"As duas operações atingiram com sucesso os seus objetivos, fechando o aeroporto Ben Gurion durante cerca de uma hora, provocando o pânico e a confusão entre os colonos e obrigando milhões deles a refugiarem-se", segundo a mesma nota.

Em comunicado, o exército israelita atribuiu o incidente ao lançamento de um míssil a partir do Iémen, adiantando que terá sido intercetado após várias "tentativas".

Durante o cessar-fogo acordado em janeiro com os islamitas palestinianos do Hamas que Israel interrompeu unilateralmente a 18 de março, os rebeldes do Iémen suspenderam a sua campanha militar.

Porém, a ofensiva foi retomada depois de retomados os bombardeamentos israelitas em Gaza.

Em meados de março, o Presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou uma operação em grande escala contra os Huthis em resposta aos ataques à navegação internacional no Mar Vermelho e no Golfo de Aden.