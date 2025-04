Diplomacia da UE discute conflito na Ucrânia e relação com Palestina

Os chefes da diplomacia dos 27 países da União Europeia (UE) reúnem-se esta segunda-feira no Luxemburgo com o conflito na Ucrânia como principal tópico de agenda, num dia também marcado pelo primeiro diálogo a alto nível com as autoridades palestinianas.

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, participa na reunião, que é presidida pela alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas.

O conflito com mais de três anos entre a Ucrânia e a Rússia vai ser o principal tópico da discussão entre os governantes, que irão escutar o homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, por videoconferência, sobre os últimos desenvolvimentos no terreno e as perspetivas de negociação com Moscovo, impulsionadas pela administração norte-americana agora liderada pelo republicano Donald Trump.

A situação geopolítica no Médio Oriente e o conflito em Gaza, nomeadamente o romper do cessar-fogo por Israel, que retomou a ofensiva militar no enclave palestiniano contra o grupo extremista Hamas, é outros dos assuntos em debate.

Os ministros também discutirão a transição democrática na Síria, após a queda do regime de Bashar al-Assad, em dezembro passado.

A UE tem insistido que para a transição ser concretizada na plenitude é necessário responsabilizar todos os que cometeram crimes e proteger todos os grupos populacionais.

Na agenda do Conselho dos Negócios Estrangeiros também consta uma troca de pontos de vista sobre as relações UE-África, centrando-se nas prioridades imediatas e nas perspetivas estratégicas.

O tópico das tarifas impostas por Washington à UE, e a consequente reação do bloco europeu, não consta no alinhamento oficial da reunião, mas é expectável que possa ser abordada dada a relevância e o impacto do assunto nas relações internacionais.

Também no Luxemburgo, mas à margem da reunião ministerial, está marcado o primeiro diálogo a alto nível entre a UE e as autoridades palestinianas.

Kaja Kallas e o primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros da Autoridade Palestiniana, Mohammad Mustafa, vão abordar questões políticas e as relações bilaterais.