Jair Bolsonaro está estável após cirurgia de 12 horas

O antigo presidente, de 70 anos, teve de ser operado a uma obstrução parcial do intestino, associada às sequelas de um ataque à faca que sofreu em 2018, e está internado desde sexta-feira, depois de ter sentido fortes dores abdominais durante uma digressão política.

"Operação concluída com sucesso!", escreveu a mulher de Jair Bolsonaro, Michelle, na rede social Instagram, no final da cirurgia.

A equipa de médicos que realizou a cirurgia confirmou, por sua vez, que a mesma foi complexa e delicada, mas decorreu sem complicações.

O antigo Presidente do Brasil, vai permanecer nos cuidados intensivos, até ficar recuperado a cem por cento, mas os médicos estão satisfeitos com as primeiras 12 horas após a intervenção cirúrgica. Não há para já, mesmo assim, previsão de alta hospitalar.

[Notícia atualizada às 15h38 de 14 de abril para acrescentar mais detalhes]