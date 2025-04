Mario Vargas Llosa. Do Peru a Espanha, mundo despede-se do “mestre dos mestres”

Mario Vargas Llosa faleceu neste domingo aos 89 anos na cidade de Lima, no Peru. Galardoado Nobel em 2010, o escritor peruano-espanhol foi um dos mais conhecidos autores da América Latina por obras como “Conversas n’a Catedral”, “A Cidade e os Cães” ou “A Festa do Chibo”.

Em reação à sua morte, várias foram as figuras do espectro político que prestaram homenagem ao autor, pensador, locutor de rádio, jornalista e professor.

Dina Boluarte, Presidente do Peru, presta condolências à família e amigos e realça a sua “genialidade intelectual e a sua vastíssima obra” ao “peruano ilustre de todos os tempos”. Também Luis Laclle Pou, Presidente do Uruguai de 2020 a 2025, destacou, no ramo pessoal, a generosidade do escritor que sempre foi “fiel a si próprio” e que “deixou a suma marca em muitos aspetos da vida”.