Sobe para 34 o número de mortes e 119 o de feridos no ataque em Sumy

O ataque com mísseis russos no domingo, em Sumy, na Ucrânia, fez 34 mortes e 119 feridos, incluindo 15 crianças, de acordo com os últimos dados fornecidos pelos Serviços de Emergência da região.

Numa declaração divulgada na televisão ucraniana, o porta-voz da organização, Oleg Strilka, revelou que sete dos mortos eram menores.