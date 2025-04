Administração Trump retira o financiamento federal à Universidade de Harvard

A Administração Trump cumpriu a ameaça de retirar o financiamento federal à Universidade de Harvard esta segunda-feira, horas após a mais antiga e rica universidade norte-americana se recusar a aceitar uma lista de exigências do governo.

A Administração congelou 2,2 mil milhões de dólares (1,94 mil milhões de euros) de subsídios plurianuais a Harvard, de acordo com um grupo de trabalho conjunto para combater o antissemitismo, na sequência de uma mensagem do presidente da escola, Alan Garber, em que garantia que não iria "renunciar à sua independência ou aos seus direitos constitucionais".

A declaração de Harvard "reforça a preocupante mentalidade de direito que é endémica nas universidades e faculdades mais prestigiadas da nossa nação - que o investimento federal não vem com a responsabilidade de defender as leis dos direitos civis", escreveu o grupo de trabalho do Departamento de Educação na segunda-feira.

A Administração Trump disse no mês passado que estava a examinar até 9 mil milhões de dólares (7,94 mil milhões de euros) em subsídios e contratos federais para Harvard como parte dos seus esforços para combater o antissemitismo nos campus universitários dos Estados Unidos.

A escola emergiu como um dos principais alvos da Casa Branca enquanto a Administração procurava obter compromissos semelhantes nas principais faculdades do país, que foram agitadas por protestos estudantis pró-palestinos após o ataque do Hamas a Israel em 07 de outubro de 2023 e a resposta retaliatória do Estado judeu em Gaza.

Harvard já havia sinalizado anteriormente que trabalharia para combater o antissemitismo no seu campus e tomou medidas para restringir os procedimentos disciplinares e remover alguns professores, mas Garber deixou claro que as novas exigências do governo eram inaceitáveis.

O presidente da prestigiada universidade revelou no sítio Web da instituição que a Administração tinha exigido, na sexta-feira, condições alargadas, que ultrapassavam os exigências anteriores em troca da manutenção do financiamento federal.

Estas novas condições incluíam a reforma da governação da instituição, o fim dos programas de diversidade, equidade e inclusão, alterações às admissões e contratações e a redução do "poder" de certos estudantes, professores e administradores devido às respetivas opiniões ideológicas.

"Isto torna claro que a intenção não é trabalhar connosco para combater o antissemitismo de uma forma cooperativa e construtiva", escreveu Garber.

"Embora algumas das exigências delineadas pelo governo tenham como objetivo combater o antissemitismo, a maioria representa uma regulamentação governamental direta das 'condições intelectuais' em Harvard", acrescentou.

Em fevereiro, a Administração Trump criou uma 'task force' com a inclusão de várias agências para "erradicar o antissemitismo" e anunciou que iria visitar 10 campus universitários que registaram incidentes de antissemitismo, incluindo Harvard e Columbia.

As exigências feitas a Harvard foram mais severas do que as colocadas à Universidade de Columbia. Depois de anunciar o congelamento de 400 milhões de dólares em financiamento federal à universidade, Columbia concordou em proibir o uso do véu, expandir os poderes da polícia no campus e nomear um vice-reitor sénior para supervisionar o departamento de Estudos do Médio Oriente, do Sul da Ásia e de África.

"Nem Harvard nem qualquer outra universidade privada pode permitir-se ser controlada pelo governo federal", escreveram os advogados da escola - Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan e King & Spalding - numa carta enviada na segunda-feira às agências norte-americanas do grupo de trablaho, incluindo o Departamento de Educação.